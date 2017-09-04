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Онлайн-марафон с участием политиков и экспертов "Ночь выборов-2017" стартует 10 сентября

Политика
4 сентября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Открытая площадка позволит представителям всех политических сил обсудить выборы в режиме реального времени

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Онлайн-марафон "Ночь выборов-2017", участниками которого станут политики, эксперты, блогеры, стартует 10 сентября, он позволит в формате реального времени наблюдать за ходом голосования в российских регионах.

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Как рассказал в понедельник на пресс-конференции политолог, организатор дискуссионного клуба WTF Дмитрий Гусев, новый проект "уникален тем, что позволяет в новом формате говорить о серьезных темах более доступным и понятным языком". "Мы делаем открытую площадку для представителей всех политических сил, журналистов, политологов и блогеров, на которой они смогут в режиме реального времени обсудить процесс выборов", - сказал он. "Такой подход позволяет делать выборы более понятными, прозрачными и повышает интерес к ним", - уверен политолог.

По словам Гусева, марафон будет охватывать все регионы, где пройдут выборы, при его проведении будут задействованы все современные коммуникационные площадки, включая мессенджеры.

Подать заявку на участие в марафоне можно через соцсети. Как ожидается, к участию в мероприятии будут приглашены более 200 политиков, политологов, социологов и политжурналистов.

Кого выбирают 10 сентября

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

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