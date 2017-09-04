Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единороссы подведут итоги выборов на заседании президиума Генсовета 14 сентября

Политика
4 сентября, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В работе избирательного штаба в день выборов планирует принять участие председатель партии Дмитрий Медведев, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" подведет итоги региональных и муниципальных выборов на заседании президиума Генсовета партии 14 сентября.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

"14 сентября будет расширенное заседание президиума Генсовета, где мы подведем предварительные итоги Единого дня голосования, которое пройдет 10 сентября", - сказал он на пресс-конференции.

При этом секретарь Генсовета добавил, что в работе избирательного штаба непосредственно в день выборов планирует принять участие и председатель партии Дмитрий Медведев.

"У нас будет работать штаб. У нас будут и члены президиума Генсовета, традиционно и председатель [партии] планирует, и Борис Вячеславович [Грызлов]", - добавил Неверов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" Единый день голосования - 2017
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Грызлов, Борис Вячеславович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Рябков: США выворачивают наизнанку ситуацию с действиями в отношении дипмиссии России
3
Население Краснодара за семь лет выросло на рекордные для РФ 76%
4
Более 1 млн человек собрались в Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа
5
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
6
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
7
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин ждут третьего ребенка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама