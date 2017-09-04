Единороссы подведут итоги выборов на заседании президиума Генсовета 14 сентября

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" подведет итоги региональных и муниципальных выборов на заседании президиума Генсовета партии 14 сентября.
Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
"14 сентября будет расширенное заседание президиума Генсовета, где мы подведем предварительные итоги Единого дня голосования, которое пройдет 10 сентября", - сказал он на пресс-конференции.
При этом секретарь Генсовета добавил, что в работе избирательного штаба непосредственно в день выборов планирует принять участие и председатель партии Дмитрий Медведев.
"У нас будет работать штаб. У нас будут и члены президиума Генсовета, традиционно и председатель [партии] планирует, и Борис Вячеславович [Грызлов]", - добавил Неверов.