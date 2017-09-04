Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Осетии выбрали нового зампредседателя Центризбиркома республики

Политика
4 сентября, 15:59 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, сентября. /ТАСС

Сосланбек Кудаков сменил на этой должности Тимура Караева

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Члены Центризбиркома (ЦИК) Северной Осетии выбрали нового заместителя председателя комиссии. Пост вместо ранее покинувшего эту должность по собственному желанию Тимура Караева занял Сосланбек Кудаков, сообщили ТАСС в понедельник в пресс- службе ЦИК республики.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"В результате тайного голосования члены ЦИК РСО-Алания (Республики Северной Осетии-Алании) с правом решающего голоса избрали заместителем председателя комиссии Кудакова Сосланбека Казбековича", - пояснил собеседник агентства.

Новый зампредседателя Центризбиркома ранее занимал должность заместителя директора муниципального казенного учреждения "Владикавказский правовой центр" в администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии.

Бывший председатель Левобережной территориальной избирательной комиссии (ТИК), являвшийся также заместителем председателя Центризбиркома региона Караев, и пять членов ТИКа уволились ранее по собственному желанию.

В единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы законодательных собраний в шести регионах России - Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Северной Осетии предстоит избрать 70 депутатов парламента. В республике также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Будут открыты более 370 избирательных участков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Людмилой Рюминой
2
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
3
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
4
СМИ: сирийские ВВС нанесли удар по штабу террористов в Дейр-эз-Зоре
5
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
6
Население Краснодара за семь лет выросло на рекордные для РФ 76%
7
Экс-депутат Рады: отставки Порошенко ждет вся Украина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама