В Северной Осетии выбрали нового зампредседателя Центризбиркома республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Члены Центризбиркома (ЦИК) Северной Осетии выбрали нового заместителя председателя комиссии. Пост вместо ранее покинувшего эту должность по собственному желанию Тимура Караева занял Сосланбек Кудаков, сообщили ТАСС в понедельник в пресс- службе ЦИК республики.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"В результате тайного голосования члены ЦИК РСО-Алания (Республики Северной Осетии-Алании) с правом решающего голоса избрали заместителем председателя комиссии Кудакова Сосланбека Казбековича", - пояснил собеседник агентства.

Новый зампредседателя Центризбиркома ранее занимал должность заместителя директора муниципального казенного учреждения "Владикавказский правовой центр" в администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии.

Бывший председатель Левобережной территориальной избирательной комиссии (ТИК), являвшийся также заместителем председателя Центризбиркома региона Караев, и пять членов ТИКа уволились ранее по собственному желанию.

В единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы законодательных собраний в шести регионах России - Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Северной Осетии предстоит избрать 70 депутатов парламента. В республике также пройдут выборы в органы местного самоуправления. Будут открыты более 370 избирательных участков.