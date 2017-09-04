Толстой надеется, что осенние мероприятия ПА ОБСЕ и МПС помогут диалогу между РФ и Западом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой надеется, что предстоящие в октябре мероприятия Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ и Межпарламентского союза помогут налаживанию конструктивного диалога между Россией и Западом.

3-5 октября в Андорре пройдет осенняя сессия ПА ОБСЕ, а 14-18 октября в Санкт-Петербурге - сессия Межпарламентского союза (МПС).

"Россия на всех площадках будет продолжать последовательно отстаивать свои интересы. Кроме того, каждая международная межпарламентская сессия - это возможность для обмена мнениями, для поддержания и восстановления двусторонних контактов", - сказал Толстой в понедельник на встрече с делегацией группы дружбы "Швейцария - Россия" швейцарского парламента. "Я надеюсь, что предстоящие в Андорре и Санкт-Петербурге мероприятия станут еще одним шагом для налаживания конструктивного диалога между Россией и Западом", - добавил депутат, слова которого приводит его пресс-служба.

В ходе встречи речь шла о перспективах возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), предстоящих международных межпарламентских мероприятиях, возобновлении свободных торговых отношений между Россией и Швейцарией, а также об автоматическом обмене информацией в сфере налогообложения.

Что касается возможности возвращения российских парламентариев в ПАСЕ, то позиция РФ по этому поводу не изменилась, подчеркнул вице-спикер. "На всех международных площадках мы представляем, прежде всего, интересы наших граждан, наших избирателей. И делать это мы должны свободно и без ограничений", - подтвердил он. "Россия не вернется в ПАСЕ, пока не будет изменена норма регламента, позволяющая ограничивать права национальных делегаций", - заключил Толстой.