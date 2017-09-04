Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Угроза перерастания противостояния на Корейском полуострове в горячую фазу "как никогда велика". С таким предупреждением выступил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности.

По его словам, "провокационная ракетно-ядерная активность КНДР" в последнее время "приобрела опасную динамику", и мир в регионе "подвергается серьезному испытанию". "Угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика", - сказал дипломат.

Он предостерег от военного решения проблем Корейского полуострова, а также призвал все страны "сохранять хладнокровие" и "воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности". По его словам, международному сообществу не следует "поддаваться эмоциям", а нужно действовать "спокойно и взвешенно". Небензя напомнил о предложенной РФ и Китаем дорожной карте, которая нацелена на деэскалацию и политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг КНДР.

Постпред РФ подверг критике действия северокорейских властей, отметив, что они подрывают режим нераспространения, а также "создают серьезную угрозу" для международного мира и безопасности. Кроме того, отметил Небензя, продолжение такой линии "чревато серьезными последствиями для самой КНДР".

В то же время Василий Небензя заявил, что не уверен, что предлагаемые США новые санкции помогут урегулировать ситуацию вокруг КНДР.