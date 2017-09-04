Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в беседе с глазу на глаз осудили проявления насилия в Мьянме, призвали власти страны взять ситуацию под контроль.
Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ходе беседы была затронута ситуация, которая складывается в Мьянме. И президент Путин, и президент ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман. Они призвали власти страны взять ситуацию под контроль как можно скорее", - сказал Песков.
При этом Песков предпочел не давать комментарии по поводу высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил о своем несогласии с позицией РФ по конфликту в Мьянме.
"Я читал про различные высказывания. Мы знаем информацию о том, что весьма эмоционально мусульмане воспринимают события в Мьянме", - сказал Песков. "Но все-таки я еще не ознакомился с ними лично; я бы хотел сначала ознакомиться, а потом уже каким-то образом давать оценку", - заявил он.
Песков также не стал отвечать на вопрос о своем отношении к якобы звучавшим заявлениям мусульман в Москве устроить "джихад" в ответ на действия властей Мьянмы. "Это скорее вопрос к правоохранительным органам", - отметил он.
"Поскольку мы находимся в Сямэне, нам сложно отсюда об этом говорить, поэтому я избежал бы каких-то комментариев на этот счет", - повторил пресс-секретарь. "До того, как я ознакомлюсь с этими высказываниями [Кадырова], я н буду давать никаких оценок", - заявил он.