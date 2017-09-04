Песков: РФ как региональная держава настаивает на мирном решении проблемы КНДР

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Москва настаивает на необходимости решения корейской ядерной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами, поскольку региональным державам нужно быть мудрее.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание "на более конструктивные высказывания" постпреда РФ при ООН Василия Небензи. "Он отметил, что в данной ситуации мы призываем всех к спокойствию, ибо урегулирование корейской проблемы возможно только политико-дипломатическими средствами", - пересказал представитель Кремля высказывания Небензи. По словам Пескова, "это остается краеугольным камнем российской позиции".
Пресс-секретарь российского лидера сказал, что ему известны более жесткие высказывания постоянного представителя США в ООН Никки Хейли по поводу решения ядерной проблемы КНДР. "В данном контексте, конечно, внерегиональным странам произносить слово "война" очень легко, но тем странам, которые живут в одном регионе с КНДР и в одном регионе с Корейским полуостровом, приходится быть гораздо мудрее и балансировать в подходах к этой очень серьезной проблеме, которая вызывает нашу общую обеспокоенность", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.