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Песков: РФ как региональная держава настаивает на мирном решении проблемы КНДР

Политика
4 сентября, 18:46 дата обновления: 4 сентября, 19:06 UTC+3

Пресс-секретарь президента отметил, что краеугольным камнем российской позиции остается политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Москва настаивает на необходимости решения корейской ядерной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами, поскольку региональным державам нужно быть мудрее.

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Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание "на более конструктивные высказывания" постпреда РФ при ООН Василия Небензи. "Он отметил, что в данной ситуации мы призываем всех к спокойствию, ибо урегулирование корейской проблемы возможно только политико-дипломатическими средствами", - пересказал представитель Кремля высказывания Небензи. По словам Пескова, "это остается краеугольным камнем российской позиции".

Пресс-секретарь российского лидера сказал, что ему известны более жесткие высказывания постоянного представителя США в ООН Никки Хейли по поводу решения ядерной проблемы КНДР. "В данном контексте, конечно, внерегиональным странам произносить слово "война" очень легко, но тем странам, которые живут в одном регионе с КНДР и в одном регионе с Корейским полуостровом, приходится быть гораздо мудрее и балансировать в подходах к этой очень серьезной проблеме, которая вызывает нашу общую обеспокоенность", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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