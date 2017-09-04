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Ас-Сиси пригласил Путина посетить Египет

Политика
4 сентября, 18:57 UTC+3 СЯМЭНЬ СЯМЭНЬ 4, сентября. /ТАСС

Сроки такого визита будут согласованы по дипломатическим каналам,сообщил Дмитрий Песков

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина совершить визит в эту арабскую республику. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ас-Сиси пригласил президента Путина посетить Египет с визитом. Договорились, что сроки такого визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сегодняшняя двусторонняя беседа с президентом Египта в целом прошла достаточно содержательно. "Поговорили о весьма положительных тенденциях в плане совместного продвижения в теме авиационной безопасности, обсудили конкретные проекты торгово-экономического сотрудничества, так, "Роснефть" проявляет активность в Египте. Обсуждалась тема строительства атомной электростанции, для которого Россия предоставит государственный кредит, а также другие вопросы", - рассказал Песков.

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БРИКС Саммит БРИКС - 2017
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Сиси, Абдель Фаттах, ас- Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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