Ас-Сиси пригласил Путина посетить Египет

СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента России Владимира Путина совершить визит в эту арабскую республику. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ас-Сиси пригласил президента Путина посетить Египет с визитом. Договорились, что сроки такого визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, сегодняшняя двусторонняя беседа с президентом Египта в целом прошла достаточно содержательно. "Поговорили о весьма положительных тенденциях в плане совместного продвижения в теме авиационной безопасности, обсудили конкретные проекты торгово-экономического сотрудничества, так, "Роснефть" проявляет активность в Египте. Обсуждалась тема строительства атомной электростанции, для которого Россия предоставит государственный кредит, а также другие вопросы", - рассказал Песков.