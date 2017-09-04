Путин 5 сентября поговорит с премьером Таиланда в кулуарах саммита БРИКС

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 5 сентября поговорит с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-оча в кулуарах саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь. Встреча была запланирована на 4 сентября, однако не состоялась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Беседа с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-оча из-за того, что график сдвинулся, в установленное время не смогла состояться. Вместе с тем президент имел возможность переговорить с ним в кулуарах саммита. Достаточно тепло они переговорили и условились завтра, также в кулуарах, продолжить свое общение", - сказал Песков.