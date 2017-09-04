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Около 30 иностранных электоральных экспертов будут работать на выборах 10 сентября

Политика
4 сентября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В единый день голосования в регионах будут работать представители из Франции, Испании, Болгарии, Италии, Латвии, Чехии, Словакии, Бельгии, Швеции и Нидерландов

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 30 электоральных экспертов из 12 стран мира будут работать в РФ во время единого дня голосования 10 сентября. Об этом говорится в сообщении Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг", поступившем в ТАСС в понедельник.

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"В единый день голосования в 10 субъектах РФ будут работать 27 международных электоральных экспертов из 12 стран, приглашенные Ассоциацией наблюдателей "Национальный общественный мониторинг"", - отмечается в сообщении.

По данным Ассоциации, с долгосрочной миссией наблюдения в Россию прибыли представители Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг и Юн-ми Ли, а также электоральный эксперт из США Клайн Престон IV. "Накануне дня голосования они посетят Ярославскую и Рязанскую области соответственно, где ознакомятся с подготовкой к выборам и новыми избирательными технологиями, проведут встречи с организаторами выборов, представителями политических партий и кандидатами, а также на практике увидят работу общественных организаций, занимающихся мониторингом избирательного процесса", - отмечается в документе.

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В единый день голосования международные эксперты направятся в регионы, где пройдут выборы региональных органов власти, говорится в пресс-релизе. "Совместно с представителями Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" они посетят избирательные участки, удостоверятся в законности действий как организаторов выборов, так и кандидатов. По итогам своего мониторинга международные представители экспертного сообщества соберутся в Москве, где в открытом формате обсудят итоги мониторинга региональных избирательных кампаний", - отмечается в сообщении.

В единый день голосования в регионах будут работать представители из Франции, Испании, Болгарии, Италии, Латвии, Чехии, Словакии, Бельгии, Швеции и Нидерландов. Оперативной информацией международные эксперты будут делиться в ходе прямых включений из регионов, которые будут транслироваться в рамках онлайн-марафона "Ночь выборов - 2017", говорится в сообщении.

Кого выбирают 10 сентября

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

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