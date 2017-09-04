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БЛЕД /Словения/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия хочет гарантировать проведение в Сирии честных выборов.
Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, выступая на Стратегическом форуме "Блед 2017".
"Сирия должна быть единой многоконфессиональной страной. Сирийцы должны сами выбирать конституцию, свой путь в жизни", - сказал он. "Демократический процесс подразумевает выборы. Мы хотим гарантировать проведение честных выборов в Сирии, - подчеркнул Мешков. - Сирийцам решать, кого они хотят видеть президентом, премьер-министром. Сирийцам определять свое будущее".
Россия, отметил дипломат, прилагает усилия, чтобы "остановить в Сирии насилие, содействовать доставке гуманитарной помощи и создать политические условия для урегулирования".