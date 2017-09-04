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Россия хочет гарантировать проведение в Сирии честных выборов

Политика
4 сентября, 20:13 UTC+3 БЛЕД /Словения/ 4, сентября. /ТАСС

Сирийцы должны сами выбирать свой путь в жизни, подчеркнул замглавы МИД РФ Алексей Мешков

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БЛЕД /Словения/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия хочет гарантировать проведение в Сирии честных выборов.

Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, выступая на Стратегическом форуме "Блед 2017".

"Сирия должна быть единой многоконфессиональной страной. Сирийцы должны сами выбирать конституцию, свой путь в жизни", - сказал он. "Демократический процесс подразумевает выборы. Мы хотим гарантировать проведение честных выборов в Сирии, - подчеркнул Мешков. - Сирийцам решать, кого они хотят видеть президентом, премьер-министром. Сирийцам определять свое будущее".

Россия, отметил дипломат, прилагает усилия, чтобы "остановить в Сирии насилие, содействовать доставке гуманитарной помощи и создать политические условия для урегулирования".

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Мешков, Алексей Юрьевич
Темы
Кризис в Сирии
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