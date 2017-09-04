Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина, который выразил озабоченность ситуацией в Мьянме и "осудил насилие против мусульман". Об этом Кадыров написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в понедельник президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в беседе с глазу на глаз обсудили ситуацию в Мьянме и "осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман".

Кадыров также отметил, что "простые люди очень часто становятся жертвами политических игр. А государственные деятели - заложниками этих игр". По его словам, "государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека".

Митинги в Москве и Грозном

В Москве и Грозном прошли митинги в поддержку мусульман в штате Ракхайн (Мьянма). Митинг в Грозном, по данным МВД, собрал более 1,1 млн жителей Чечни и соседних регионов. В акции приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители муфтията Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

В воскресенье, 3 сентября, у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку народа рохинджа. Источник в органах правопорядка сообщил, что митинг собрал около 800 участников. В понедельник, 4 сентября, полиция задержала 20 человек за попытку нарушения порядка организации митингов и демонстраций у посольства Мьянмы в Москве.