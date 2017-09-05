Патрушев проведет в Токио консультации по линии Совбезов России и Японии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник начнет в Токио двухдневные консультации с японскими коллегами.

"Патрушев посетит 5-6 сентября Токио, где проведет очередные плановые российско-японские консультации по линии Советов безопасности двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

В понедельник Патрушев провел аналогичные консультации в Сеуле. Значительное время было уделено одной из наиболее актуальных проблем региона - ситуации вокруг КНДР. С начальником управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном Патрушев обсудил пути политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы на Корейском полуострове, а также военно-политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Другой темой встречи стало двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности. Стороны уделили внимание "перспективам реализации трехсторонних экономических проектов с участием Российской Федерации, Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики", - сообщили в Совбезе РФ. Подробно были рассмотрены планы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб двух стран в сфере противодействия транснациональной преступности, отмыванию доходов и финансированию терроризма, борьбы с международным терроризмом, нелегальной миграцией и распространением наркотиков.

В этот же день Патрушева принял президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. "Беседа состоялась накануне предстоящей во Владивостоке встречи президентов России и Кореи", - уточнили в пресс-службе Совбеза РФ.