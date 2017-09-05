Эксперты охарактеризовали агитационную кампанию этого года как крайне вялую

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) считают, что агитационная кампания партий и кандидатов на региональных и муниципальных выборах в этом году ведется слабо, это обусловлено сезоном отпусков, на который она приходится, а также финансовым истощением оппозиционных партий. Такие выводы содержатся в докладе КГИ, посвященном особенностям предвыборной агитации, с которым ознакомился ТАСС.

По мнению авторов доклада, агитационная кампания на выборах этого года отличается "пониженной интенсивностью". При этом качественные изменения в организации и проведении агитационных кампаний эксперты фиксируют с 2013 года, когда единый день голосования был перенесен с октября на второе воскресенье сентября. "В результате основная фаза избирательной кампании оказалась смещена на сезон массовых летних отпусков, а период официальной агитации в СМИ - на основной отпускной месяц - август, когда значительная часть избирателей, особенно жители городов, отсутствует на месте и просто не имеет возможности наблюдать избирательную кампанию", - поясняют авторы.

Как считают эксперты КГИ, в таких условиях партии и кандидаты мотивированы раньше (в апреле - мае) начинать избирательную кампанию, чтобы успеть закрепиться в массовом сознании и напомнить о себе избирателям до периода летних отпусков. "Это удлиняет и тем самым удорожает избирательную кампанию, делая по совокупности сезонно-временной целесообразности и финансовых причин почти неизбежной "информационную паузу" для партий и кандидатов на период с июля примерно до середины августа", - говорится в докладе.

Так, некоторый агитационный всплеск наблюдался в апреле - мае перед назначением выборов (за исключением большинства выборов губернаторов) и был связан с проведением праймериз "Единой России". Начиная с конца июня и до начала августа следовало "агитационное затишье", и в течение августа начиналась новая активизация, растущая с приближением ко дню голосования.

Авторы считают, что "подобный крайне вялый характер агитационной кампании был в 2017 году намного более выражен даже по сравнению с другими летними кампаниями 2013-2016 годов".

Однако в КГИ отмечают и позитивный момент данной агитационной кампании: "Действующие главы регионов начали принимать участие в теледебатах, но не во всех регионах и не во всех дебатах". Впрочем, уточняется в докладе, "в условиях фактического отсутствия сильных конкурентов это выглядит для них малорискованным, но имиджево позитивным шагом". Это, однако, не может компенсировать эффект "очень тихой кампании", полагают в КГИ.

Тихая кампания чревата низкой явкой

Подобная кампания несет существенные риски низкой активности избирателей, считают эксперты Комитета гражданских инициатив. Они предполагают, что власти некоторых регионов будут пытаться привлекать избирателей на участки "различными конкурсами, лотереями, развлекательными мероприятиями".

"Для одних (в первую очередь для "партии власти" и ее кандидатов) ставка на низкую явку является сознательной стратегией достижения формального результата, когда ставка делается в первую очередь на мобилизацию административно зависимого и конформистски настроенного электората", - говорится в докладе. К такому электорату авторы относят социально зависимые категории избирателей - так называемых бюджетников, муниципальных и коммунальных служащих, представителей патронируемых властью общественных организаций.

"Для других фактическая работа на низкую явку через плохо организованные избирательные кампании, где отсутствует стратегия и тема электоральной мобилизации своих сторонников, является следствием отсутствия мотивации и ресурсов", - отмечают в КГИ.

В первую очередь, поясняют авторы, речь идет о "самоограничениях, связанных с неформальными взаимоотношениями с органами власти, когда ради тех или иных договоренностей или обещаний партии и/или кандидаты добровольно избегают тех или иных критических тем, воздерживаются от персональной критики конкретных руководителей".

Одной из причин низкой агитационной активности партий эксперты Комитета гражданских инициатив считают то, что после выборов в Госдуму в 2016 году "оппозиционные партии крайне ресурсно - организационно и финансово - истощены, часто находятся в ситуации психологической фрустрации после их неудовлетворительных результатов". Кроме того, "явное снижение символического политического веса оппозиционных партий" еще более препятствует привлечению спонсоров и ресурсных кандидатов, добавляется в докладе.