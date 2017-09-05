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Путин: РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США

Политика
5 сентября, 9:52 дата обновления: 5 сентября, 9:58 UTC+3

Президент даст поручение МИД обратиться в американский суд из-за изъятия российской дипсобственности в США

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Материал из 1 страницы
© Григорий Сысоев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. РФ оставляет за собой право на дальнейшее сокращение числа дипломатов США в России, но пока не будет это делать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

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Путин напомнил, что Москва и Вашингтон договорились уравнять число дипломатических работников в России и США. В России работало порядка 1300 американских дипломатов, российских в США - 455. При этом, по словам Путина, в число 455 работников Россия включила и 155 человек, работающих при ООН, "строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при госдепартаменте США, а являются сотрудниками международной организации".

"Так что, строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что, мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов, но мы пока не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - сказал президент.

В целом, по словам Путина, то, что американцы сократили число российских дипломатических сооружений, это их право, "другое дело, что делалось это явно в хамской манере, и это не украшает американских партнеров".

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"Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента. Американская нация - это великий народ, если они переносят такое количество людей с низким уровнем политической культуры", - добавил Путин.

 

Президент пообещал дать поручение МИД обратится в американский суд из-за изъятия российской дипсобственности в США. 

"Что касается зданий и сооружений (российской дипмиссии в США - прим. ТАСС), это действительно беспрецедентная вещь. Американская сторона лишила РФ права пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала я дам поручение МИД РФ обратиться в суд - посмотрим, как работает хваленная американская судебная система", - сказал Путин.

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БРИКС Саммит БРИКС - 2017 Ситуация с российской дипсобственностью в США
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