Путин: санкции против Пхеньяна не сработают

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что санкции против КНДР на заставят эту страну отказаться от ядерной программы.

Отвечая на вопрос ТАСС, как можно воздействовать на КНДР, глава российского государства напомнил историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. "Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят", - уверен Путин.

"И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?" - задал риторический вопрос российский лидер. По его мнению, "использование санкций в данном случае уже является бесполезным и неэффективным".

Президент отметил, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР бессмысленно и ведет в тупик и иной путь урегулирования вокруг этой проблемы, кроме переговоров, чреват планетарной катастрофой.

"В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно, это тупиковый путь абсолютно", - заявил глава российского государства по итогам саммита БРИКС.

Глава российского государства напомнил об уже имеющихся военных возможностях Северной Кореи. "В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет, это все может привести к глобальной, планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв", - заявил он.

И вновь подчеркнул: "Никакого другого пути кроме мирного дипломатического способа решения северокорейской ядерной проблемы не существует.

Президент уверен, что КНДР откажется от ядерной программы, только если будет чувствовать себя в безопасности.

"Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - заявил глава российского государства.

"А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также назвал нелепым включение России в санкционный список вместе с КНДР, а потом просьбы к москве помочь в урегулировании.

"Это, конечно, как минимум нелепо - ставить нас в один список с Северной Кореей, потом просить помочь в санкционных упражнениях против Северной Кореи, - заявил он по итогам саммита БРИКС. - Это делают люди, которые путают Австрию с Австралией, а потом идут к своему президенту и говорят: "Теперь давайте уговорите Россию, чтобы они сами ужесточали санкции".

Глава государства отметил, что Россия при этом не собирается "обижаться, дуть губы и хихикать на этот счет". По его словам, позиция Москвы по этому вопросу принципиальна: "Дело не в том, что нас с Северной Кореей поставили в этот список, хотя это глупо, просто нелепо с точки зрения тех, кто это делал, но дело совершенно в другом <...> - санкционный режим уже подошел к своей черте, он неэффективен совершенно", - пояснил Путин. Он упомянул и о гуманитарном аспекте этого вопроса. "Как бы мы ни воздействовали на Северную Корею, курс Северной Кореи от этого не изменится, а страдания миллионов людей могут многократно быть увеличены", - подчеркнул он.

Путин добавил, что у России и так "почти нулевой товарооборот" с КНДР. Так, поставки нефти и нефтепродуктов за квартал составляют всего 40 тыс. тонн, тогда как всего РФ экспортирует в другие страны 400 млн тонн. Количество рабочих из КНДР в России составляет также всего 30 тыс. человек. "Это считайте тоже ноль", - констатировал президент.

Он заявил также, что Москва готова сотрудничать с другими странами и обсуждать детали для решения проблемы Корейского полуострова. Путин напомнил, что РФ была одной из авторов резолюции Совбеза ООН по КНДР и полностью ее соблюдает.