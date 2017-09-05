Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины". "Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - добавил Путин.

"Вы говорите о том, что кто-то хочет что-то протащить [через ООН], на самом деле я ничего плохого здесь не вижу, я же ведь уже многократно говорил о том, что я поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни персонала соответствующего, ни опыта подобной работы", - пояснил российский лидер.

Путин заключил, что в этом контексте наличие миротворцев ООН - точнее, "тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" - он считает "вполне уместным".

"Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", - продолжил Путин. Кроме того, по его словам, эти силы должны находиться только на линии разграничения "и ни на каких других территориях", а также "решение этого вопрос должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники".

"И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР", - констатировал президент РФ.

Комментируя мнение о том, что Киев мог бы провести свой вариант предложения о размещении миротворцев в Донбассе через Генассамблею ООН - минуя Совбез этой организации - Путин отметил, что это невозможно, "потому что миротворцы ООН не могут функционировать иначе, кроме как по решению Совета безопасности".