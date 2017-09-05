Путин: поставки летального оружия на Украину усугубят ситуацию

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СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Принятие решения США о поставках летального оружия Украине - суверенное решение, оно не идет на пользу урегулированию ситуации, а усугубляет ее. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.
"Это суверенное решение Соединенных Штатов - продавать оружие или поставлять бесплатно, и той стране, которая не является реципиентом этой помощи, мы на этот процесс повлиять не можем, но есть общие международные правила и подходы. Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию", - считает Путин.