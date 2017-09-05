Путин заявил, что его личное отношение не повлияет на перспективы Собчак на выборах-2018

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что в выборах главы российского государства в 2018 году примут участие разные кандидаты, соответствующие требованиям закона. Об этом он заявил журналистам, комментируя публикации о возможном участии Ксении Собчак в президентской гонке.

Он подчеркнул, что слышит об этом в первый раз. "Ну ради Бога", - сказал Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

"Уверен, что могут быть и другие кандидаты, наверняка они будут", - считает президент. "Не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства, в конечном итоге это определяется на выборах. Но каждый человек в соответствии с действующим законом, если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру, и Ксения Собчак не является здесь исключением", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что с большим уважением всегда относился к ее отцу, экс-мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, который, по его словам, был выдающимся деятелем современной российской истории. "Он [Собчак] очень порядочный человек, который сыграл в моей судьбе большую роль", - подчеркнул Путин. Однако, продолжил глава государства, когда речь идет о президентской кампании, то такие вещи "личного характера не могут играть никакой существенной роли". В связи с этим Путин заключил, что успех или неудача Ксении Собчак будет зависеть от того, какую программу она предложит и как выстроит свою президентскую кампанию, если действительно будет баллотироваться.

При этом президент считает преждевременным говорить о начале президентской избирательной кампании в РФ. "Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке", - сказал глава российского государства.

Он пояснил: "Потому что сразу начинают думать о том, что будет после выборов, кто где будет работать". "Работать надо сейчас. Каждому на своем месте. Активно. Не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду", - указал президент.

"В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут", - подчеркнул Путин.