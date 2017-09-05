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Путин не видит "фронды" в позиции Кадырова по Мьянме

Политика
5 сентября, 10:19 UTC+3

Президент отметил, что глава Чечни "имеет право на свое мнение"

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Материал из 1 страницы

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не видит никакой "фронды" в словах главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу ситуации в Мьянме.

"Что касается мнения граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение, это вне зависимости от его должностного положения, - заявил он журналистам по итогам саммита БРИКС. - Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой "фронды" со стороны руководства Чечни нет".

"Прошу всех успокоиться, все в порядке", - добавил Путин. Он напомнил, что РФ и Египет совместно высказались против любого насилия в Мьянме и призвали власти этой страны взять ситуацию под контроль.

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Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017
Страны
Россия Мьянма
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Путин, Владимир Владимирович
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