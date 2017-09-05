Горячая линия ОП по защите избирательных прав россиян. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная открытию горячей линии Общественной палаты РФ по защите избирательных прав граждан.

В мероприятии принимают участие член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, руководитель группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Кировской области, секретарь Общественной палаты Кировской области Александр Галицких, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Брод, руководитель группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Калининградской области, председатель Общественной палаты Калининградской области Тамара Кузяева, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Игорь Борисов, руководитель группы по защите избирательных прав граждан Общественной палаты Рязанской области, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова и член Общественной палаты Республики Марий Эл Роман Золотухин.