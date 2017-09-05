В СФ считают, что размещение миротворцев в Донбассе поможет избежать эскалации конфликта

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ позволит избежать возобновления конфликта и кровопролития. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Раз наш президент выступил с такой инициативой, значит есть реальные опасения возобновления в Донбассе боевых действий со стороны ВСУ [вооруженных сил Украины] и добровольческих отрядов. Такое предложение [о размещении сил миротворцев] делается, чтобы избежать разрастания конфликта и кровопролития", - полагает сенатор.

Говоря о перспективах принятия соответствующей резолюции в Совбезе ООН, Джабаров подчеркнул, что прогнозы делать пока рано. "У тех же США в последнее время крайне непредсказуемая политика, поэтому предсказать что-либо сложно", - заключил он.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины.