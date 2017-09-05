В Госдуме считают, что российские миротворцы должны войти в состав миссии ООН в Донбассе

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы обязательно должны войти в состав в миссии ООН в Донбассе в случае принятия решения о ее формировании. Об этом во вторник ТАСС заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Обязательно российские силы должны войти в состав этого миротворческого контингента. Обязательно, если миссия ООН будет сформирована", - сказал он. Калашников добавил, что под эгидой ООН Россия сможет приложить все усилия для того, "чтобы в Донбассе перестали гибнуть люди".
По мнению Калашникова, формирование миротворческой миссии ООН в Донбассе также "позволит двигаться по пути выполнения минских соглашений". "Видимо, подошло время, когда по другому этот конфликт разрешить уже нельзя", - отметил глава комитета.
При этом депутат считает, что "согласие о принятии миротворцев ООН нужно спрашивать также непосредственно у Донецка, Луганска и Киева". "Мы можем внести проект такой резолюцию в СБ ООН, но потом надо дорабатывать все эти нюансы", - полагает Калашников.
Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса
По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".