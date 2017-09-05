Патрушев обсудил с Абэ вопросы двусторонней безопасности

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ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил на встрече во вторник с премьер-министром Японии Синдзо Абэ двусторонние вопросы в области безопасности в преддверии переговоров на высшем уровне на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"В преддверии российско-японского саммита во Владивостоке обсуждались основные двусторонние вопросы, касающиеся безопасности", - сказали в пресс-службе.
На вторник у Патрушева также запланированы консультации с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.
Напомним, 5 сентября Патрушев посетил Южную Корею, где провел консультации по линии совбезов двух стран с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, а также встретился с главой государства Мун Чжэ Ином.