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Патрушев обсудил с Абэ вопросы двусторонней безопасности

Политика
5 сентября, 12:39 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Отмечается, что встреча состоялась перед переговорами на высшем уровне, запланированными на полях ВЭФ-2017

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ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил на встрече во вторник с премьер-министром Японии Синдзо Абэ двусторонние вопросы в области безопасности в преддверии переговоров на высшем уровне на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В преддверии российско-японского саммита во Владивостоке обсуждались основные двусторонние вопросы, касающиеся безопасности", - сказали в пресс-службе.

На вторник у Патрушева также запланированы консультации с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

Напомним, 5 сентября Патрушев посетил Южную Корею, где провел консультации по линии совбезов двух стран с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, а также встретился с главой государства Мун Чжэ Ином.

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Темы
ВЭФ-2017
Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Патрушев, Николай Платонович
Страны
Япония Россия Республика Корея
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