Рябков: США не могут смириться с утратой своих позиций

ТАСС, 5 сентября. Напряженная обстановка в международных отношениях нарастает из-за нежелания США мириться с "окончанием эпохи их тотального доминирования", заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Целая серия событий последнего времени, обстоятельства, которые привели, к примеру, к очень сложным, тяжелым, многослойным процессам, развивающимся на Ближнем Востоке, в значительной мере связаны с тем, что исторический Запад, в том числе США, не готовы смириться с окончанием эпохи их тотального доминирования в мире", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ, США не могут принять факт, что "после окончания периода, когда им казалось, что они безраздельно господствуют", стали появляться признаки того, что "не все готовы играть в оркестре, дирижер которого находится в Вашингтоне".

"Есть страны или люди, которые заинтересованы исполнять что-то соло или дуэтом, или в квинтете. По какой-то причине это вызывает отторжение. В этом усматривается подкоп под американские коренные интересы", - добавил Рябков, отметив, что в мире происходит "демонтаж прежней однополярной системы" и пока сложно сказать, что придет ей на смену.