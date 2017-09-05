Совбезы РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти подписали во вторник меморандум о взаимопонимании между ведомствами двух стран.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между аппаратом Совета безопасности РФ и секретариатом Совета национальной безопасности Японии. Документ определяет рамки регулярных консультаций и касается обмена мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес", - отметили в пресс-службе.

Патрушев и Яти также обсудили взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб, в том числе с целью борьбы с терроризмом и оборотом наркотиков. В заявлении пресс-службы также подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между РФ и Японией отвечает долгосрочным интересам двух стран и способствует поддержанию региональной стабильности.

5 сентября Патрушев посетил Южную Корею, где провел консультации по линии Совбезов двух стран с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, а также встретился с главой государства Мун Чжэ Ином.