Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров в ближайшие дни встретится с помощником президента Судана

Политика
5 сентября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 5 сентября./ТАСС

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, Сергей Лавров ранее "выразил очень большое желание" встретиться с Авадом аль-Джазом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни проведет встречу с помощником президента Судана Авадом аль-Джазом. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с помощником суданского лидера.

"Хотел бы вам еще раз подтвердить, что наш министр выразил очень большое желание о встрече с вами, она состоится в ближайшие дни", - сказал Богданов.

Он добавил, что в среду у суданской делегации пройдут встречи в Госдуме. "Думаю, что парламентское направление нашего взаимодействия тоже имеет особое значение", - обратил внимание замминистра.

Дипломат также отметил, что две страны связывают "особые, традиционно дружественные отношения". "Дорожим этим характером связей. Думаю, что ваш визит будет результативным в плане продвижения всего комплекса нашего партнерства", - сказал он.

Богданов поблагодарил суданскую сторону "за содействие, оказанное в деле прощания" с послом РФ Миргаясом Ширинским, который скончался в Хартуме 23 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Судан Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
4
ВМФ России "Калибрами" уничтожил в Сирии боевиков из РФ и СНГ
5
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
6
Улюкаев при задержании сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино от его друга
7
СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама