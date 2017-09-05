Лавров в ближайшие дни встретится с помощником президента Судана

МОСКВА, 5 сентября./ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни проведет встречу с помощником президента Судана Авадом аль-Джазом. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с помощником суданского лидера.

"Хотел бы вам еще раз подтвердить, что наш министр выразил очень большое желание о встрече с вами, она состоится в ближайшие дни", - сказал Богданов.

Он добавил, что в среду у суданской делегации пройдут встречи в Госдуме. "Думаю, что парламентское направление нашего взаимодействия тоже имеет особое значение", - обратил внимание замминистра.

Дипломат также отметил, что две страны связывают "особые, традиционно дружественные отношения". "Дорожим этим характером связей. Думаю, что ваш визит будет результативным в плане продвижения всего комплекса нашего партнерства", - сказал он.

Богданов поблагодарил суданскую сторону "за содействие, оказанное в деле прощания" с послом РФ Миргаясом Ширинским, который скончался в Хартуме 23 августа.