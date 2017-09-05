Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Итоги саммита БРИКС, ситуация вокруг КНДР, взаимоотношения России и США, предстоящие в 2018 году в РФ президентские выборы - это лишь часть тем, поднимавшихся журналистами на итоговой пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Во время общения с журналистам в Сямэне российский лидер ответил на вопросы о шагах, которые РФ намерена предпринять в ООН для урегулирования ситуации на Украине, о положении дел в Сирии, а также изложил свое мнение о деле режиссера Кирилла Серебренникова и разбирательстве между АФК "Система" и "Роснефтью".

Прежние достижения и новые импульсы

Говоря о саммите БРИКС, Путин отметил, что "это был удачный саммит, в том числе с участием руководителей стран outreach, тех государств, которые представляют развивающиеся рынки из различных регионов мира".

По мнению президента РФ, "китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до сих пор, включая нашу совместную работу в России, в Уфе, и создать какие-то новые импульсы". "Я хочу поздравить наших китайских друзей с безусловным успехом этого крупного международного мероприятия", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что БРИКС в будущем продолжит успешную работу. "Это очень перспективное, без всяких сомнений, объединение, которое ни по каким-то идеологическим принципов собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов", - указал российский лидер.

Нагнетание военной истерии

Журналистов интересовало мнение Путина о ситуации вокруг КНДР, объявившей 3 сентября об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. "В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно, это тупиковый путь абсолютно", - уверен глава российского государства.

"Ведь у Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, а мы убедились, что они есть, есть и не только ядерный заряд - мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи - там есть еще и дальнобойная артиллерия, и системы залпового огня до 60 километров дальностью", - перечислил Путин, отметив, что "против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники".

В такой ситуации нагнетание военной истерии "до хорошего не доведет, это все может привести к глобальной, планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв", - предупредил он, отметив, что никакого другого пути кроме мирного урегулирования не существует. При этом президент подчеркнул, что Россия осуждает провокационные действия КНДР.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Президент России считает, что КНДР откажется от ядерной программы, только если будет чувствовать себя в безопасности. "Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - заявил Путин. По его словам, "нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких соображений, которые были бы связаны с угрозой их уничтожения, а наоборот, чтобы все стороны конфликта стали на путь сотрудничества".

При этом президент РФ считает нелепым одновременное включение РФ в санкционный список вместе с КНДР и просьбы к Москве присоединиться к новым санкциям против этой страны. В Москве уверены, что "санкционный режим уже подошел к своей черте, он неэффективен совершенно", пояснил Путин.

Не жених и невеста

Еще одной животрепещущей темой стали стремительно ухудшающиеся на фоне изъятия в Соединенных Штатах российской дипломатической собственности взаимоотношения России и США. Президент РФ сообщил, что он намерен дать поручение МИД обратиться по этому поводу в американский суд. "Американская сторона лишила РФ правом пользоваться нашим имуществом. Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", - сказал Путин.

Говоря о численном составе работающих в РФ и США дипломатов, Путин напомнил, что Москва и Вашингтон договорились уравнять число дипломатических работников. В России работал о порядка 1300 американских дипломатов, российских в США - 455. При этом, по его словам, в число 455 работников, осуществляющих свою деятельность в Соединенных Штатах, Россия "условно" включила и 155 человек, работающих при ООН. "Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при госдепартаменте США, а являются сотрудниками международной организации", - отметил президент. "Так что, мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов но мы пока не будем этого делать", - сказал президент.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с президентом США Дональдом Трампом, Путин сказал, что рассчитывает на нахождение с ним компромиссов в интересах народов РФ, США и других стран. Он также напомнил, что "Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, я - своей".

Вопрос журналиста о том, разочаровался ли Путин в Трампе, глава государства назвал наивным. "Он [Трамп] же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", - пояснил президент.

Обсуждать выборы рано

Отвечая на вопрос о предстоящих в России в следующем году президентских выборах, Путин заявил, что считает преждевременным говорить о начале президентской избирательной кампании. "В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут", - подчеркнул Путин.

Он ожидает, что в выборах главы российского государства в 2018 году примут участие разные кандидаты, соответствующие требованиям закона. Комментируя публикации о возможном участии Ксении Собчак в президентской гонке, он сообщил, что слышит об этом в первый раз. "Ну, ради Бога", - сказал Путин.

Резолюция по Украине

Представители СМИ не обошли вниманием и ситуацию вокруг Украины. Путин сообщил, что Москва внесет на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о размещении ооновских миротворцев на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

По словам главы российского государства, размещение сил ООН пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины". "Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - добавил Путин.

Комментирую мнение о том, что Киев мог бы провести свой вариант предложения о размещении миротворцев в Донбассе через Генассамблею ООН - минуя Совбез этой организации - Путин отметил, что это невозможно, "потому что миротворцы ООН не могут функционировать иначе, кроме как по решению Совета Безопасности".

Говоря о решении США о поставках летального оружия Украине, Путин отметил, что "это суверенное решение Соединенных Штатов" не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию. Поставки оружия ситуацию на востоке Украины никак не изменят, но приведут к увеличению числа жертв. Кроме того, подобное решение США может говорить о том, что у обороны самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР достаточно своего оружия, в том числе, захваченного у противника.

"Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать как будут реагировать самопровозглашенные республики, может они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта", - считает Путин.

С террористами не покончено

Ситуация в Сирии кардинально меняется в пользу правительственных войск, но говорить, что с террористами покончено, рано, отметил президент России, комментируя ситуацию в этой ближневосточной стране. Он согласился с тем, что ситуация там "развивается в пользу правительственных войск", но при этом высказал мнение, что "пока рано говорить" о том, что "с ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусрой (террористические группировки, запрещенные в РФ - прим. ТАСС) и другими террористическими формированиями покончено навсегда".

После уничтожения террористов важным шагом станет начало политического процесса в Сирии, продолжил он. "Это огромная работа, и без помощи международного сообщества здесь сирийским властям будет трудно решать стоящие перед ним задачи", - добавил Путин.

"Кстати говоря, и в ходе бесед на этом саммите, в кулуарах, на двусторонних встречах мы тоже с коллегами говорили об этом, - продолжил президент. - Практически все мои коллеги с этим согласны и готовы в той или иной степени внести вклад, во всяком случае в улучшение гуманитарной ситуации в Сирии".

Миру быть?

Отвечая на вопрос о судебном разбирательстве между АФК "Система" и "Роснефтью", президент РФ сообщил, что встречался с Владимиром Евтушенковым и Игорем Сечиным "именно по этому вопросу, я выслушал позицию и того, и другого". "Я думаю, было бы не правильно, если бы я сейчас публично заявил о своем отношении к этому делу, очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что мировое соглашение между компаниями, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике. "Прямых указаний по этому поводу я никому не давал и давать не собираюсь", - заключил Путин.

Без цензуры

На пресс-конференции была поднята также тема судебного преследования режиссера Кирилла Серебренникова. Путин подчеркнул, что власти РФ не создавали никаких ограничений для творчества режиссера, вопросы к нему есть лишь у правоохранительных органов в связи с расходованием бюджетных средств.

"Серебренников получал госсредства", - напомнил Путин, отметив, что в случае противоречий с творческой точки зрения государственные гранты ему не предоставлялись бы. "[В деле режиссера] нет никакой цензуры, давления... Это вкусовые вещи", - считает Путин. "Если власть финансирует [режиссера], она относится как минимум нейтрально", - сказал он, отметив, что "вопросы только в законности расходования бюджетных средств".

Все деятели культуры должны быть равны перед законом, сказал российский лидер. "Если следственные органы увидят, что кто-то нарушает законодательство, и к ним будут применяться аналогичные методы работы, и они будут призываться к ответственности", - указал Путин. Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у правоохранительных органов вопросы к другим деятелям культуры, в частности, к режиссеру Никите Михалкову, глава государства отметил, что "к Михалкову пока не было претензий". "Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять", - отметил Путин.

Он также напомнил, что домашний арест Серебренникова не означает признания его виновным. "Виноват он или нет, может определить только суд", - сказал он. "Надеюсь, что следственные органы будут работать быстро и как можно скорее закончат свою работу", - заявил Путин.