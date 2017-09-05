Яровая: инициатива РФ о размещении сил ООН в Донбассе миротворческая по форме и по сути

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ является миротворческой по форме и по сути, заявила во вторник корреспонденту ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Инициатива президента является миротворческой и по форме, и по сути. Предложен алгоритм, безусловно отвечающий интересам безопасности наблюдателей ОБСЕ и дающий возможность ООН располагать достоверной информацией, а значит, и оценкой событий", - сказала зампредседателя нижней палаты парламента РФ.

"Процедура согласования и принятия решения учитывает интересы всех сторон и дает гарантию качественно нового уровня мирного урегулирования всех вопросов", - считает парламентарий.

"Безопасность, объективность с опорой на международное право и под эгидой ООН в ситуации с Донбассом - вопрос, который чрезвычайно актуален. Только правомерность и публичность позволят обеспечить справедливость и безопасность", - заключила Яровая.

Как ранее заявил журналистам Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".