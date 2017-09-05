Яровая: инициатива РФ о размещении сил ООН в Донбассе миротворческая по форме и по сути

Грязный воздух повышает гормон стресса и ухудшает обмен веществСоциальная ответственность 5 сентября, 16:28
Российские баскетболисты уступили латвийцам, потерпев первое поражение на ЧЕСпорт 5 сентября, 16:17
В рейтинг лучших вузов мира по версии THE вошли 18 университетов из РоссииОбщество 5 сентября, 16:13
Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительноеСпорт 5 сентября, 16:10
Фигуристы Столбова и Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в СочиСпорт 5 сентября, 16:05
Volkswagen отзывает в РФ почти 7,7 тыс. минивэнов MultivanЭкономика и бизнес 5 сентября, 16:01
Саммиты и форумы во Владивостоке. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 15:46
Минфин подготовил свою позицию по налоговому маневруЭкономика и бизнес 5 сентября, 15:44
Матч ФК "Арарат" против "Рязани" станет последним для командыСпорт 5 сентября, 15:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ является миротворческой по форме и по сути, заявила во вторник корреспонденту ТАСС вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Инициатива президента является миротворческой и по форме, и по сути. Предложен алгоритм, безусловно отвечающий интересам безопасности наблюдателей ОБСЕ и дающий возможность ООН располагать достоверной информацией, а значит, и оценкой событий", - сказала зампредседателя нижней палаты парламента РФ.
"Процедура согласования и принятия решения учитывает интересы всех сторон и дает гарантию качественно нового уровня мирного урегулирования всех вопросов", - считает парламентарий.
"Безопасность, объективность с опорой на международное право и под эгидой ООН в ситуации с Донбассом - вопрос, который чрезвычайно актуален. Только правомерность и публичность позволят обеспечить справедливость и безопасность", - заключила Яровая.
Как ранее заявил журналистам Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.
По словам главы российского государства, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".