Члены СПЧ будут наблюдать за выборами в Единый день голосования

Толоконский: все объекты Универсиады в Красноярске сдадут до конца 2018 годаСпорт 5 сентября, 17:41
Все пусковые работы на "Екатеринбург-Арене" будут выполнены в срокСпорт 5 сентября, 17:33
Книги для школьных библиотек соберут в РоссииСоциальная ответственность 5 сентября, 17:28
Власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов IAAF и МОКСпорт 5 сентября, 17:21
Disney перечислит $1 млн фонду помощи девочкам ООНСоциальная ответственность 5 сентября, 17:18
Цена барреля нефти Brent превысила $53 впервые с 10 августаЭкономика и бизнес 5 сентября, 17:15
СМИ: клуб НБА "Хьюстон" будет продан миллиардеру из ТехасаСпорт 5 сентября, 17:12
Журнал Closer оштрафован более чем на €100 тыс. за фото Кейт МиддлтонОбщество 5 сентября, 17:09
Базаревич: сборная России по баскетболу сохраняет шансы на первое место в группе на ЧЕСпорт 5 сентября, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерены в Единый день голосования 10 сентября наблюдать за ходом муниципальных выборов в ряде регионов. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил член СПЧ Александр Брод.
"Мы с [Лилией] Шибановой, с [Анитой] Соболевой будем работать в Москве. Максим Шевченко - в Севастополе, еще несколько человек будут работать в Белгороде и в ряде других регионов", - информировал он. Правозащитник напомнил, что по итогам Единого дня голосования традиционно состоится заседание СПЧ. "Будет обобщен опыт наблюдения, характерные нарушения, проблемы, все это будет обобщено и передано главе государства", - добавил Брод.
Правозащитник также сообщил о поступлении в СПЧ жалоб на ведение избирательной кампании в Москве по выборам депутатов муниципальных собраний. "По Москве были сообщения от ряда граждан о недостаточном информировании о муниципальных выборах, мало информации о кандидатах, об избирательных процессах", - сказал член СПЧ. По его словам, он довел озабоченность правозащитников до Мосгоризбиркома.
Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России. Принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.