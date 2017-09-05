Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены СПЧ будут наблюдать за выборами в Единый день голосования

Политика
5 сентября, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

По словам члена СПЧ Александра Брода, наблюдатели посетят участки в Москве, Севастополе, Белгороде и др.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерены в Единый день голосования 10 сентября наблюдать за ходом муниципальных выборов в ряде регионов. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил член СПЧ Александр Брод.

"Мы с [Лилией] Шибановой, с [Анитой] Соболевой будем работать в Москве. Максим Шевченко - в Севастополе, еще несколько человек будут работать в Белгороде и в ряде других регионов", - информировал он. Правозащитник напомнил, что по итогам Единого дня голосования традиционно состоится заседание СПЧ. "Будет обобщен опыт наблюдения, характерные нарушения, проблемы, все это будет обобщено и передано главе государства", - добавил Брод.

Правозащитник также сообщил о поступлении в СПЧ жалоб на ведение избирательной кампании в Москве по выборам депутатов муниципальных собраний. "По Москве были сообщения от ряда граждан о недостаточном информировании о муниципальных выборах, мало информации о кандидатах, об избирательных процессах", - сказал член СПЧ. По его словам, он довел озабоченность правозащитников до Мосгоризбиркома.

Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России. Принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
2
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
3
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
4
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
5
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
6
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
7
При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама