Члены СПЧ будут наблюдать за выборами в Единый день голосования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерены в Единый день голосования 10 сентября наблюдать за ходом муниципальных выборов в ряде регионов. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил член СПЧ Александр Брод.

"Мы с [Лилией] Шибановой, с [Анитой] Соболевой будем работать в Москве. Максим Шевченко - в Севастополе, еще несколько человек будут работать в Белгороде и в ряде других регионов", - информировал он. Правозащитник напомнил, что по итогам Единого дня голосования традиционно состоится заседание СПЧ. "Будет обобщен опыт наблюдения, характерные нарушения, проблемы, все это будет обобщено и передано главе государства", - добавил Брод.

Правозащитник также сообщил о поступлении в СПЧ жалоб на ведение избирательной кампании в Москве по выборам депутатов муниципальных собраний. "По Москве были сообщения от ряда граждан о недостаточном информировании о муниципальных выборах, мало информации о кандидатах, об избирательных процессах", - сказал член СПЧ. По его словам, он довел озабоченность правозащитников до Мосгоризбиркома.

Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России. Принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.