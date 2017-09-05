Мешков: персональные санкции ЕС против РФ доказали свою ущербность

БЛЕД /Словения/, 5 сентября. /ТАСС/. Персональные санкции Евросоюза против России доказали свою ущербность в отношениях между Москвой и Брюсселем. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков

"14 сентября еще не наступило, поэтому комментировать это [возможность продления санкций ЕС] преждевременно, но вся логика событий последних двух лет показала ущербность введения персональных санкций для отношений между РФ и ЕС", - подчеркнул Мешков.

"Наиболее одиозными выглядят санкции против парламентариев, диалог между которыми как раз и позволяет расширять общение между гражданскими обществами наших стран", - отметил он.