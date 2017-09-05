В МИД РФ заявили, что Россия будет делать все для обеспечения безопасности своих границ

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БЛЕД /Словения/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия будет делать все для обеспечения безопасности своих границ, учитывая при этом действия НАТО на Востоке. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.
"Мы будем делать все, чтобы максимально гарантировать безопасность нашей страны, - подчеркнул он. - Мы делаем все для обеспечения нашей безопасности, при этом, естественно, учитываем те действия, которые предпринимаются НАТО у наших границ".
Как заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия способна отстоять свои суверенитет и безопасность при любом развитии событий в отношениях с североатлантическим альянсом.