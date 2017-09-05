Москва предложила разместить на линии разграничения в Донбассе силы ООН

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин представил во вторник новую инициативу, которая может стать поворотным моментом в забуксовавшем минском процессе.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае он сообщил, что поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении сил ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом президент подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

Официальная реакция Киева, несмотря на первые резко отрицательные отклики ряда украинских политиков, в том числе представителя в контактной группе Ирины Геращенко, оказалась достаточно прагматичной. Указав на то, что президент Петр Порошенко также ранее выходил с такой инициативой, МИД Украины согласился обсуждать предложение Москвы в СБ ООН.

Обезопасить миссию ОБСЕ

Размещение сил ООН, считает российский лидер, должно быть нацелено прежде всего на обеспечение безопасности представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, находящейся в регионе в рамках минских соглашений.

"Вы говорите о том, что кто-то хочет что-то протащить [через ООН], на самом деле я ничего плохого здесь не вижу, я же ведь уже многократно говорил о том, что я поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни персонала соответствующего, ни опыта подобной работы", - пояснил российский лидер. В этом контексте, продолжил Путин, он считает "вполне уместным" присутствие в зоне конфликта миротворцев ООН - "тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ". "Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", - подчеркнул Путин.

Кроме того, по его словам, эти силы должны находиться только на линии разграничения "и ни на каких других территориях", а также "решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники". "И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР", - констатировал президент РФ.

Размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность СММ ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины", полагает Путин. "Будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - добавил президент.

Киев готов к дискуссии в ООН

Как заявил МИД Украины, Киев принял во внимание заявление президента РФ. "Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины, - отметили в Киеве. - Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН".

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Вместе с тем в МИД Украины считают, что предложение президента РФ является "попыткой исказить саму идею и цели миротворческой операции", которая была высказана президентом Порошенко еще в марте 2015 года. Украинское внешнеполитическое ведомство считает невозможным в случае принятия решения о начале миротворческой миссии в Донбассе присутствие там военного или иного российского персонала. Согласно заявлению МИД, "в равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение миссии от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко анонсировала предстоящее 20 сентября выступление Петра Порошенко на Генассамблее ООН, в котором он намерен поставить вопрос о размещении в Донбассе миротворческой миссии в том виде, как ее видит официальный Киев. По украинской версии, миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса, включая серую зону и украинско-российскую границу.

В свою очередь постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что Украина должна использовать выступление в Генассамблее, чтобы изложить свое видение. "Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи в том числе. Президент Украины будет выступать 20 сентября в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН в Донбассе", - сказал Ельченко.

Однако Ельченко признал, что вопрос о миротворцах очень сложный. "До момента, пока этот конфликт [в Донбассе] не будет заморожен, то есть пока не прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые находились бы в условиях активных боевых действий", - констатировал дипломат.

ДНР и ЛНР: сначала - прекратить обстрелы

На невозможность появления в регионе миротворцев прежде чем будет прекращен огонь обратили внимание и представители провозглашенных республик. Так, глава ДНР Александр Захарченко считает, что в первую очередь необходимо добиться от Киева прекращения обстрелов и отведения тяжелой техники. "В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на линии разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны", - считает Захарченко.

При этом, заявил глава республики, "без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны".

С этой позицией согласны и в Луганске. "Любая миссия - ОБСЕ или ООН - может появиться в Донбассе только после детального обсуждения и согласования ее полномочий и функций в контактной группе в Минске", - заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Представитель ЛНР также подчеркнул, что предшествовать размещению миротворцев "должно неукоснительное соблюдение ранее подписанных соглашений, в том числе о режиме тишины и разведении вооруженных формирований на линии соприкосновения". "Киев уже год не может отвести свои силы на согласованном участке в Станице Луганской", - напомнил Мирошник.

В Вене приветствовали инициативу

В ОБСЕ оценили новую инициативу Москвы. "Австрийское председательство и секретариат ОБСЕ приветствуют любые усилия, направленные на обеспечение прочного мира и безопасности на Украине, - сообщили корреспонденту ТАСС в организации. - Крайне важно обеспечить безопасность и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины, как это предусмотрено в мандате миссии".

Наблюдатели ОБСЕ с начала года стали регулярно подвергаться опасности в Донбассе. Руководство ОБСЕ неоднократно призывало стороны конфликта на Украине прекратить запугивать наблюдателей и способствовать их безопасности путем разминирования территорий. Однако это не увенчалось успехом и в итоге закончилось в апреле гибелью одного наблюдателя при подрыве автомобиля организации на мине. Даже после этой трагедии заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС, что опасные инциденты с участием наблюдателей и угрозы не прекратились, а ситуация с безопасностью была и продолжает быть напряженной и очень сложной.

Вместе с тем в ОБСЕ отметили, что пока не знают "о конкретном плане", касающемся миротворческой операции ООН на Украине и подчеркнули, что "любое решение должно в полной мере уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, как это признано в соответствующих резолюциях ООН".

В Берлине заговорили "о разрядке"

Инициатива России о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миротворцев ООН должна побудить Европу к разрядке в отношениях с Москвой, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. "Было бы хорошо, если бы мы начали говорить о новой форме разрядки и восточной политики в Германии и Европе", - сказал он. По его словам, европейские страны не должны эту возможность упустить.

"С предложением о размещении миротворцев на Украине Россия осуществила изменение своей политики на Украине. Мы не должны этот момент проморгать", - сказал он. По мнению главы МИД ФРГ, размещение миротворцев в Донбассе может стать "первым значительным шагом к отмене санкций против РФ".