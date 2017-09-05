Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре

Политика
5 сентября, 18:08 UTC+3

В поздравительной телеграмме отмечается, что освобождение Дейр-эз-Зора - это "важный шаг на пути освобождения территории Сирии от терроризма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с крупной победой над террористами в Дейр-эз-Зоре, а также направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Смотрите также

Минобороны РФ: сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зор

СМИ: сирийские войска уничтожили свыше 100 террористов на подступах к Дейр-эз-Зору

СМИ: сирийские ВВС нанесли удар по штабу террористов в Дейр-эз-Зоре

ВКС РФ для поддержки наступления на Дейр-эз-Зор совершили более 80 боевых вылетов

"Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами в плане освобождения Сирии от ИГИЛ [прежнее название ИГ, запрещенной в РФ террористической группировки]", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победы и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с таким важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни
2
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
3
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
4
Ученица рассказала о стрельбе в ивантеевской школе
5
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
6
Саакашвили будет оспаривать в суде экстрадицию в Грузию
7
Минобороны РФ: сирийские войска деблокировали Дейр-эз-Зор
Темы дня
Новости партнеров
Реклама