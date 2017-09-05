Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с крупной победой над террористами в Дейр-эз-Зоре, а также направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами в плане освобождения Сирии от ИГИЛ [прежнее название ИГ, запрещенной в РФ террористической группировки]", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победы и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с таким важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма".