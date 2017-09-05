Песков не уточнил, куда ЛНР и ДНР могут направить оружие в случае поставок США Киеву

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог конкретизировать, в какие зоны конфликтов могут направить свое оружие ЛНР и ДНР в случае поставок американского оружия на Украину.

"Не могу конкретизировать", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующую просьбу. "К сожалению, количество региональных конфликтов не уменьшается, имеет тенденцию к разрастанию", - констатировал он.

Ранее Путин заявил журналистам: "Если американское оружие будет поступать в зону конфликта [на юго-востоке Украины], трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".