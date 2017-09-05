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Песков: Москва никогда не противилась отправке миротворцев на Украину

Политика
5 сентября, 18:14 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва выступала против принятия решения об отправке миротворцев без участия всех сторон

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Москва никогда не противилась отправке миротворческого контингента на Украину. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Москва никогда не была противницей [отправки миротворцев], Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса, полностью игнорируя наличие одной из сторон конфликта, - сказал Дмитрий Песков. - Это бесперспективно".

По его словам, идею отправки миротворцев ранее озвучивали и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент Украины Петр Порошенко. "Разговоры ведутся давно, но это тема, которая решается в гораздо более сложном режиме, а главное - не может решаться без контактов с одной из сторон конфликта", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, почему Путин ничего не сказал о контроле границы Украины и России, Песков напомнил, что это регулируется минскими соглашениями. "Нет смысла кому-то об этом говорить, нужно четко читать подписанный сторонами текст [минских договоренностей], - отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что пока нет никакой определенности по поводу отправки миротворческих сил ООН на линию разграничения в Донбассе.

"Никаких модальностей таких миротворческих сил пока не существует, это никем не обсуждалось, никем не формулировалось, не конструировалось и никем не согласовывалось", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли готова РФ на размещение миротворцев без участия российского государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении сил ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. 

"Нет, никакого представления ни у кого нет", - ответил Песков на уточняющий вопрос о возможном составе миротворческой миссии и участии в ней россиян. "Дело в том, что эта тема эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Как вы знаете, одной из сторон этого конфликта являются непризнанные республики - ЛНР и ДНР, и соответственно размещать миротворцев, не вступая в контакт с этими республиками, не проговаривая модальности, просто невозможно", - отметил представитель Кремля. И добавил: "Это то, о чем достаточно последовательно говорит президент Российской Федерации".

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Персоны
Меркель, Ангела Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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