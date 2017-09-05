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МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении ситуации на Корейском полуострове

Политика
5 сентября, 18:23 UTC+3

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном в очередной раз призвал искать дипломатические способы урегулирования конфликта

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон не поддаваться эмоциям и проявлять сдержанность в отношении ситуации на Корейском полуострове. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает МИД РФ.

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"Собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, - отметили в дипведомстве. - Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии".

Он отметил, что "выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования". Министр также "призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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