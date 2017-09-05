Песков: КНДР станет центральной темой беседы лидеров РФ и РК

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли на встрече главы российского государства Владимира Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином обсуждаться какая-либо новая инициатива по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что Путин и Мун Чжэ Ин проведут 6 сентября во Владивостоке полноформатные переговоры, по итогам которых выступят с заявлениями для прессы. "Тема кризиса на Корейском полуострове, спровоцированного ядерными испытаниями КНДР, которые были осуждены всеми странами, включая Российскую Федерацию, будет обязательно обсуждаться завтра в ходе переговоров", - заверил Песков. Он напомнил о прошедшем в понедельник телефонном разговоре президентов РФ и Южной Кореи, когда лидеры условились "провести детальное обсуждение этой темы".

"Будет ли новое предложение [по урегулированию проблемы КНДР], я вам сейчас сказать не могу", - признался пресс- секретарь Путина. При этом он напомнил слова российского лидера, произнесенные 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Путин осудил действия КНДР, однако предостерег от нагнетания военной истерии и подчеркнул неэффективность санкций против КНДР. По мнению президента РФ, проблема может решаться исключительно путем диалога.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.