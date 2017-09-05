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Песков: КНДР станет центральной темой беседы лидеров РФ и РК

Политика
5 сентября, 18:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

Ранее в телефонном разговоре Владимир Путин и Мун Чжэ Ин условились "провести детальное обсуждение этой темы"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли на встрече главы российского государства Владимира Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином обсуждаться какая-либо новая инициатива по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы КНДР.

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Мун Чжэ Ин доволен телефонным разговором с Путиным

Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что Путин и Мун Чжэ Ин проведут 6 сентября во Владивостоке полноформатные переговоры, по итогам которых выступят с заявлениями для прессы. "Тема кризиса на Корейском полуострове, спровоцированного ядерными испытаниями КНДР, которые были осуждены всеми странами, включая Российскую Федерацию, будет обязательно обсуждаться завтра в ходе переговоров", - заверил Песков. Он напомнил о прошедшем в понедельник телефонном разговоре президентов РФ и Южной Кореи, когда лидеры условились "провести детальное обсуждение этой темы".

"Будет ли новое предложение [по урегулированию проблемы КНДР], я вам сейчас сказать не могу", - признался пресс- секретарь Путина. При этом он напомнил слова российского лидера, произнесенные 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Путин осудил действия КНДР, однако предостерег от нагнетания военной истерии и подчеркнул неэффективность санкций против КНДР. По мнению президента РФ, проблема может решаться исключительно путем диалога.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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