Лавров сообщил Тиллерсону о намерении РФ обжаловать в суде захват дипсобственности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров информировал государственного секретаря США о намерении Москвы обратиться в суд в связи с противоправными действиями Вашингтона в отношении российской дипсобственности. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам телефонного разговора глав дипломатических ведомств обеих стран.

"При обсуждении положения в двусторонних отношениях Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм, - отметили в дипведомстве. - Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне (Китай) о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона".

В частности, Путин заявил: "Американская сторона лишила российское государство права пользоваться нашим имуществом - это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система".

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что МИД РФ направит иск по поводу дипсобственности России в такой суд, где его рассмотрение позволит наиболее эффективно защитить интересы Москвы. "В какой точно суд [будет подан иск] - это будет решать Министерство иностранных дел, в режиме онлайн [Путиным] дано поручение министру иностранных дел Лаврову, - сказал Песков журналистам. - Министерство будет искать наилучший вариант, который позволит защищать наши законные интересы в юридической плоскости".