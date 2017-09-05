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Постпред РФ при ООН считает маловероятным принятие резолюции по КНДР в течение недели

Политика
5 сентября, 19:07 дата обновления: 5 сентября, 19:27 UTC+3 ООН ООН 5, сентября. /ТАСС

Василий Небензя отметил, что пока еще не видел текст, подготовленный американской стороной

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ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сомневается, что Совет Безопасности за неделю согласует и примет резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Об этом он заявил во вторник журналистам, комментируя планы США вынести документ на голосование в понедельник, 11 сентября.

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"Я думаю, что еще слишком преждевременно... Вряд ли мы сможем продвинуться так быстро", - сказал дипломат, добавив, что пока еще не видел текст, подготовленный американской стороной.

По его словам, Москва хочет, чтобы в будущей резолюции была "отражена необходимость политического диалога" для урегулирования кризиса вокруг КНДР на основе последних инициатив, включая предложенную Россией и Китаем дорожную карту, которая предусматривает конкретные шаги по деэскалации ситуации на Корейском полуострове.

Кроме того, пояснил Небензя, Россия не хочет, чтобы "обычные граждане КНДР страдали от того, что делает их руководство". Предлагаемое же США ужесточение санкционного режима неизбежно скажется на положении северокорейцев, констатировал постпред РФ.

В понедельник постпред США Никки Хейли объявила, что Вашингтон представит проект резолюции с новыми рестрикциями в отношении Пхеньяна в ответ на проведенное КНДР 3 сентября ядерное испытание. По ее словам, США намерены вынести документ на голосование Совбеза ООН 11 сентября. В свою очередь Небензя заметил, что "санкционный ресурс давления на КНДР практически исчерпан", и предлагаемый США новый пакет мер может не привести к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Мнение постпреда Франции

В свою очередь французский постпред Франсуа Делаттр во вторник выразил убежденность в том, что Совбез ООН должен сплотиться и принять меры против "глобальной и неминуемой угрозы", исходящей от ядерной программы КНДР. Он обратил внимание, что на экстренном заседании 4 сентября ни один из членов СБ не высказался однозначно против введения новых санкций в отношении Пхеньяна.

"Мы считаем, что у нас есть возможность для того, чтобы быстро решить этот вопрос. Мы не можем терять время. Сейчас не время для разговоров, нужно действовать", - подчеркнул Делаттр.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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