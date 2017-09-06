Доклад: явка на выборах 10 сентября будет в рамках "региональной нормы"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования 10 сентября станет стресс-тестом для избирательных комиссий на возможность обеспечения максимальной открытости и законности, явка избирателей на этих выборах будет находиться в пределах "региональной нормы". Такие выводы содержатся в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Единый день голосования. Предварительные подходы к качественному анализу".

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В преамбуле доклада, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, отмечается, что он посвящен тому, "как будут оценивать эти выборы российские и зарубежные наблюдатели, кроме собственно показателя уровня электоральной поддержки, и чего стоит ждать в единый день голосования". Это исследование ЭИСИ не первое, посвященное предстоящим 10 сентября выборам: ранее институт презентовал доклад, посвященный выдвижению кандидатов на выборах глав субъектов РФ 2017 года. В качестве одной из главных особенностей нынешней кампании в нем называлось радикальное обновление состава претендентов на посты руководителей республик.

Стресс-тест для избиркомов

Авторы исследования отмечают принципиальность проведения законных и открытых выборов. "Только через законные выборы формируется легитимная власть <...> Любые сомнения в честности и соблюдении процедур - путь к делегитимизации", - констатируют они. Поэтому, по мнению экспертов ЭИСИ, предстоящий единый день голосования станет "настоящим стресс-тестом на возможность обеспечения максимальной открытости и законности для избирательных комиссий".

В докладе перечисляются нововведения, которые призваны обеспечить максимальную легитимность выборных процессов, в том числе облегчение доступа на участки наблюдателей, привлечение, помимо иностранных наблюдателей и наблюдателей партий и кандидатов, сразу нескольких независимых общественных организаций.

Кроме того, обращают внимание эксперты, "новые технологии значительно расширяют возможности обеспечения законности, внедрение видеонаблюдения на участках для голосования вместе с онлайн-трансляцией, использование КОИБов [Комплексов обработки избирательных бюллетеней] и QR-кодов на итоговых протоколах комиссий резко сокращают возможности для фальсификаций и, соответственно, поводы оспаривать итоги выборов". "Цифровизация - путь дальнейшего развития избирательного процесса", - убеждены в ЭИСИ.

Кто придет на выборы

Значительное внимание в исследовании уделено вопросам электоральной активности граждан, в том числе предварительным прогнозам явки избирателей на предстоящих региональных выборах.

"Новеллы российского избирательного законодательства снижают до минимума издержки для избирателя на участие в голосовании, включая издержки на регистрацию и поиск информации о месте, дате и порядке проведения. В частности, отмена открепительных удостоверений даст возможность воспользоваться правом голоса всем, кто работает и учится вдали от дома", - указывается в материале.

При этом авторы доклада полагают, что "явка в разных регионах определяется не только ходом кампании, но и особенностями региональной политики, национальной и социальной спецификой, электоральной историей".

По их оценке, уровень участия в выборах граждан "будет в рамках региональной нормы". На основании анализа тенденций электоральной истории регионов выделяется три группы субъектов РФ: с прогнозируемо высоким уровнем гражданского участия [Мордовия, Саратовская и Белгородская области], с традиционно средним уровнем участия [к ним можно отнести Бурятию, Марий Эл, Удмуртию, Пермский край и Рязанскую область] и группу из семи регионов, где, "несмотря на высокую конкуренцию политического процесса", гражданское участие традиционно низкое. К последней группе отнесены Карелия, Ярославская, Томская, Калининградская, Новгородская, Кировская, Свердловская области.

"Например, в Свердловской области выборы всегда проходили в два тура при явке ниже 40%, а победа Евгения Ройзмана на выборах мэра Екатеринбурга с 33,3 % голосов была одержана при участии 33,6 % избирателей города", - отмечается в исследовании.

"Явка будет соответствовать региональной норме, в каждом регионе она своя", - констатирует председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. "Происходит 16 совершенно непохожих друг на друга разнообразных кампаний, искать "среднюю температуру в больнице", одну логику смысла нет", - считает он.

По его словам, высокая явка на выборах в некоторых регионах объясняется традицией. "Региональные традиции, урбанизация - где городского населения больше, там явка всегда ниже. Много факторов, но лучший прогностический инструмент - анализ традиций", - пояснил Кузнецов ТАСС.

Впрочем, в докладе оговаривается, что в картине явки 10 сентября, "безусловно, возможны отклонения с учетом личных характеристик кандидатов и привлекательности кампании".

Согласно приведенной в докладе статистике, с момента возвращения прямых выборов губернаторов было проведено 72 избирательные кампании глав регионов, и "в 34 случаях выборы губернаторов прошли с явкой менее 40%, в 50 - с явкой менее 50%". "Из 10 наиболее конкурентных для врио избирательных кампаниях [двухтуровые выборы с победой оппонента в Иркутской области и 9 избирательных кампаний, на которых врио победил с небольшим отрывом] шесть избирательных кампаний проходили с явкой менее 40%. Наиболее конкурентные выборы глав регионов с 2012 года - выборы губернатора Иркутской области и выборы мэра Москвы - прошли с явкой в 37% [во втором туре выборов в Иркутской области]А и 32% [на выборах в Москве]", - уточняется в исследовании.

Эксперты также отмечают, что в целом "прогнозировать явку на выборах одного уровня по явке на выборах другого уровня затруднительно". "Как показывает электоральная практика, как правило, наблюдается определенная иерархия интереса к выборам. Эта тенденция отмечается как в российской, так и в зарубежной практике. Выборы главы страны всегда вызывают самый высокий интерес, далее следуют выборы парламента страны и так далее до муниципальных выборов", - подчеркивается в исследовании.

Составители доклада также признают, что, несмотря на "снижение издержек" для избирателей, "остаются высокими издержки для политических партий и кандидатов". "Итоги единого дня голосования-2017 - повод для обсуждения путей развития избирательной системы на региональном уровне", - полагают они.

Выборы 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, будут выбирать представительные органы власти 11 административных центров субъектов РФ (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

Также состоятся довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам - Кингисеппскому (Ленинградская область) и 77-му Брянскому.