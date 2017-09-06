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В ЛДПР предлагают обязать одиноких пенсионеров нотариально удостоверять сделки по квартире

Политика
6 сентября, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Таким образом депутаты надеются защитить пожилых людей от мошеннических схем с недвижимостью

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесет в среду в нижнюю палату законопроект, которым предлагается сделать обязательным для одиноких пожилых людей нотариальное удостоверение сделок по продаже недвижимости в целях их защиты от мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

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"Целью настоящего проекта федерального закона является усиление защиты прав одиноко проживающих граждан, являющихся получателями страховой пенсии по старости или инвалидности, при совершении сделок с принадлежащим им недвижимым имуществом. Защищать имущественные права таких лиц предлагается законодательным закреплением требования об обязательном нотариальном удостоверении сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом", - говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении ТАСС.

Законодатели поясняют, что нотариальное удостоверение сделки означает проверку ее законности, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение. Нотариус же, по их словам, обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Авторы инициативы отмечают, что с начала 2017 года все сделки с долями недвижимости "уже оформляются только через нотариуса", что обосновано "недопустимостью использования мошеннических схем, когда недобросовестные приобретатели скупают доли, а потом начинают выживать других собственников". Кроме того, действующим законодательством установлена обязательность нотариального удостоверения сделок по распоряжению (отчуждению) недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным, несовершеннолетним или ограниченно дееспособным гражданам, для государственной регистрации такого имущества. Таким образом, депутаты предлагают расширить этот список и включить в него одиноких пенсионеров и инвалидов, которые являются наиболее уязвимой категорией населения.

Более того, по мнению авторов законопроекта, за пределами законодательной защиты остались также сделки с недвижимым имуществом, совершаемые гражданином, находящимся под патронажем, "то есть совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности".

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