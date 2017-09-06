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Посол РФ в США вручил в Госдепартаменте копии верительных грамот

Политика
6 сентября, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Анатолий Антонов рассказал, что стороны обозначили проблемы, существующие в российско-американских отношениях

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый посол России в США Анатолий Антонов вручил копии верительных грамот в Госдепартаменте и ожидает приема у президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в среду в эфире телеканала "Россия 24".

"Я вручил копии верительных грамот и теперь буду ждать приема у президента Трампа", - сказал дипломат.

Кроме того, он отметил, что стороны обозначили проблемы, существующие сейчас в российско-американских отношениях, в частности обсудили "не нужную никому дипломатическую войну, которую начали США". "Я сожалею, что российско-американские отношения испытывают такую встряску, такое испытание сегодня, когда есть очень много международных проблем, которые мы можем и должны решать вместе с США", - заключил Антонов.

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Персоны
Трамп, Дональд Антонов, Анатолий Иванович
Страны
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