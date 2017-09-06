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Грызлов: охранная миссия ООН в Донбассе реальна лишь при согласовании его особого статуса

Политика
6 сентября, 13:39 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, сентября. /ТАСС

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины отметил, что также необходимо "обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения"

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МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Реализация идеи введения контингента ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ на линию соприкосновения в Донбассе возможна лишь при осуществлении Киевом ряда шагов по политическому урегулированию. Об этом в среду заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по "формуле Штайнмайера". Кроме того, нужно будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения", - сказал Грызлов перед началом заседания контактной группы.

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