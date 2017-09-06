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ЦИК: только 20 партий из 70 участвуют в выборах

Политика
6 сентября, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Член Центризбиркома Евгений Шевченко сообщил, что у партий, которые не участвуют в выборах, есть время, чтобы сделать это в 2018-2019 годах

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Лишь около 20 партий из 70 участвуют в избирательных кампаниях разного уровня. Об этом сообщил в среду член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

"На сегодняшний день только около 20 партий из 70 отвечают критериям партий, участвующих в выборах. А вы знаете, что если партия в течение семи лет не участвует в выборах, она подлежит ликвидации по решению Верховного суда РФ", - сказал он.

По данным на сайте Министерства юстиции РФ, правом участвовать в выборах сейчас обладают 70 партий.

Шевченко отметил, что у партий, которые не участвуют в выборах, есть еще время, чтобы это сделать в 2018-2019 годах (большинство партий зарегистрированы после 2012 года - прим. ТАСС).

Шевченко добавил, что ЦИК "постоянно подталкивает партии к участию в муниципальных и региональных выборах".

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