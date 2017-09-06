"Национальный общественный мониторинг" отправит наблюдателей на 15 тыс. участков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" намерена организовать в единый день голосования 10 сентября наблюдение на 15 тысячах избирательных участках в регионах России. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Москве координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации Роман Коломойцев.

"На сегодняшний день "Национальный общественный мониторинг" является крупнейшей в России сетью наблюдателей. 10 сентября мы планируем организовать наблюдение на 15 тысячах избирательных участках в 20 регионах России", - сказал Коломойцев.

По его словам, количество наблюдателей на избирательных участках будет варьироваться. "Где-то может быть по два и по три наблюдателя", - уточнил Коломойцев. Он отметил, что ассоциация также будет работать в режиме видеонаблюдения. "Для этого мы готовим около тысячи видеонаблюдателей", - уточнил он.

Коломойцев также напомнил, что по приглашению ассоциации в России будет находиться 27 иностранных электоральных экспертов. Всю ночь будет работать ситуационный центр, куда будет поступать информация о возможных нарушениях в ходе голосования, заключил он.

В состав ассоциации входят различные объединения наблюдателей, в частности "Россия выбирает", общественное движение "Корпус "За чистые выборы", а также несколько региональных организаций.

День голосования

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Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.