ЦИК проследит за подведением итогов слишком активного досрочного голосования в Барнауле

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской городской думы и поручила одному из членов комиссии проконтролировать подсчет голосов в столице Алтайского края.

В среду на заседании Центризбиркома, посвященном подготовке к единому дню голосования 10 сентября, она отметила, что в среднем доля проголосовавших досрочно на выборах органов представительной власти 11 региональных столиц составляет 0,2% от числа избирателей субъекта. Почти во всех регионах показатели так называемой досрочки представляют собой "исчезающие величины".

"Но у нас выбивается из этого Алтайский край, Барнаул: 14 тыс. 492 человека, 2,81%. Мы всегда обращали внимание, если уже больше 1%, то это должно вызывать настороженность", - сказала Памфилова.

Она назвала эту ситуацию странной и сообщила, что член ЦИК Александр Кинев будет направлен в командировку в Барнаул, чтобы присутствовать при отдельном подсчете голосов, поданных при досрочном голосовании.

"Мы эту ситуацию досконально проверим, со всех сторон. Если нужно, подключим правоохранительные органы, чтобы четко понимать, что происходит. С одной стороны, это право на муниципальных выборах должно быть, безусловное право людей голосовать досрочно. <...> С другой стороны, мы должны четко отсечь неправомерное использование этого права", - подчеркнула Памфилова.

На муниципальных выборах у избирателей нет возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации. Местными нормами на муниципальных выборах предусмотрено либо применение открепительных удостоверений, либо досрочное голосование для тех, кто не сможет прийти на участок в день выборов. Как правило, избиркомы требуют у желающих проголосовать досрочно документальное подтверждение уважительной причины, по которой человек не сможет проголосовать в день выборов.