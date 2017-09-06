Видеокамеры и другое оборудование установлено на всех избирательных участках Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Видеокамеры и другое необходимое для выборов оборудование установлено в участковых избирательных комиссиях Москвы перед единым днем голосования 10 сентября. Об этом сообщил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Полностью смонтировано видеонаблюдение, проверена уже установка всего технологического оборудования на каждом избирательном участке", - сказал он на заседании ЦИК, посвященном подготовке к единому дню голосования.

Кроме того, Горбунов отметил, что сформирован общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, который возглавил юрист Михаил Барщевский.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.