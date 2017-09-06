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Мосгоризбирком указал на проблему финансирования печати бюллетеней к выборам 10 сентября

Политика
6 сентября, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Большие число кандидатов на выборах привело увеличению размера бюллетеней и их удорожанию

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия столкнулась с некоторыми сложностями при выделении муниципалитетами финансирования для печати избирательных бюллетеней, так как не рассчитывала изначально на такое большое количество кандидатов на муниципальных выборах. Об этом сообщил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мы, честно говоря, не ожидали в два раза увеличения числа кандидатов, что повлекло за собой увеличение площадей избирательных бюллетеней и резкого их удорожания", - сказал Горбунов на заседании ЦИК, посвященном подготовке к единому дню голосования 10 сентября.

По словам Горбунова, "межбюджетные отношения достаточно сложные", а все избирательные кампании финансируются из бюджетов муниципалитетов. "И есть, естественно, сложности по всем дополнительным финансированиям с учетом лета, отпусков депутатов, нигде кворума практически нет", - пояснил он.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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