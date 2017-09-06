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Около 200 КОИБов установят на избирательных участках в Оренбургской области

Политика
6 сентября, 14:27 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 6, сентября. /ТАСС

В регионе находятся около 1,7 тыс. избирательных участков

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ОРЕНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Оренбургской области установит около 200 КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней - прим. ТАСС) на участках региона в ходе предстоящих выборов президента РФ. Об этом в среду сообщил ТАСС главный специалист информационного центра избиркома области Алексей Смирнов.

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"В ближайшее время в регион поступит около 200 машин. КОИБы можно будет использовать на предстоящих президентских выборах. Специальная комиссия решит, на каких именно участках будут установлены комплексы, вероятно это будут участки, где предполагается самое большое количество избирателей", - сказал Смирнов.

Он добавил, что на данный момент в регионе порядка 1,7 тыс. избирательных участков. В настоящий момент КОИБов в регионе нет.

Ранее сообщалось, что выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года, кампания официально будет объявлена в период с 7 по 17 декабря 2017 года.

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